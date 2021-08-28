روسيا تطور درونا تحت الماء لسلامة السفن

طورت روسيا طائرة بدون طيار "فاريولا" تحت الماء من أجل سلامة السفن البحرية الراسية في الموانئ أو القواعد الأجنبية.

وصرح أليكسي بلينكوف، ممثل جامعة "غوسمورتيخنو سانت بطرسبورغ" ، لوكالة "سبوتنيك"، إن تقديم هذه الآلة تم لأول مرة في منتدى "آرميا 2021".

السفن البحرية الموجودة في قواعد أو موانئ الدول الأجنبية على الساحل تخضع لحراسة مشاة البحرية، وتحت الماء من قبل مجموعة من الغواصين لمكافحة التخريب.

وقال بلينكوف في منتدى "آرميا 2021": "يمكن لجهاز "فاريولا" الذي يتم التحكم فيه عن بعد أن يحل محل العمل الخطير للغواص. فهو يزيل مخاطر الغوص والظهور في ميناء أو قاعدة أجنبية".

وأوضح أن الجهاز بسيط وصغير ويزن 6 كيلوغرامات فقط، ويرسل المشغل إشارات تحكم إلى "فاريولا" عبر كابل طوله 300 متر، لأنه مع كابل أطول، سيتداخل مع حركة مثل هذه الطائرة بدون طيار. ويسمح ترتيب المحركات في الآلة الجديدة بالدوران "في مكانه".