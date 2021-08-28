فرق الأوركسترا القطرية تشارك في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية في موسكو... "برج سباسكايا"

شاركت دولة قطر للمرة الأولى في فعاليات مهرجان روسيا "برج سباسكايا" للموسيقى العسكرية، يوم أمس الجمعة، الذي تم تنظيمه في العاصمة الروسية، موسكو.

وانطلقت فعاليات المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية الروسي "برج سباسكايا" للفرق العسكرية، في دورته الرابعة عشر في الساحة الحمراء بالقرب من جدار الكرملين، يوم أمس الجمعة، وكان لدولة قطر مشاركة للمرة الأولى مع غيرها من بقية الدول.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фестиваль "Спасская башня" (@spasstower) وشاركت قطر من وزارة الداخلية القطرية وإدارة معهد تدريب الشرطة القطرية وتم تقديم معزوفة "كاتيوشا" الروسية باستخدام آلات مزمار القربة القطرية، وتأتي هذه المشاركة لتعزيز أواصر العلاقات الثقافية بين البلدين ولنشر التعاون بينهما في مجال اللغة العسكرية.

ويستمر الحدث الموسيقي العسكري، الذي يشارك فيه فرق أوركسترا متنوعة من روسيا وبيلاروسيا واليونان وقطر والمكسيك، في العاصمة، موسكو حتى 5 سبتمبر/ أبلول المقبل.