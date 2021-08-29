الدفاع الأمريكية تريد تصنيع "إيكرانوبلاين" السوفيتية

ففي الأسبوع الماضي، توجه البنتاغون لشركات الدفاع بالعمل على إنشاء طائرات بحرية جديدة على غرار "إيكرانوبلاين".

يذكر بأن هذا النوع من الطائرات أول من قام على تصنيعه هو الاتحاد السوفيتي في الستينيات، ويجمع بين الطائرة والسفينة، بحسب ما نشر موقع popularmechanics.

وعلى الرغم من عدم تحقيق هذه الطائرات للفوائد المرجوة، إلا أن الجيش الأمريكي يعتقد أنه يمكن استخدام الجيل الجديد منها لنقل الآلات والقوات والدبابات والصواريخ بسرعة عبر محيطات العالم.

ونشرت وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA)، طلبا على موقع الحكومة الأمريكية على الإنترنت في 18 أغسطس/آب. ووفقا له، يريد القسم "فئة جديدة من المركبات"، على وجه الخصوص، "إيكرانوبلاين". كما يشير إلى أن المركبات الجوية والبحرية التقليدية لها "قيود تشغيلية معقدة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تستغرق سفن الشحن عدة أسابيع للوصول إلى وجهتها، وطائرات الشحن محدودة الحجم وتتطلب مدارج مجهزة.

يذكر بأن هذا الصنف من الطائرات يمكن أن يتحرك على نوع من "وسادة"، كما يمكنها الطيران بسرعة والإقلاع من الماء.