روسيا تصنع طائرات "تشيك ميت" لدول أجنبية اعتمادا على إمكانياتها المالية الذاتية

أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن بإمكان روسيا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتصنيع الطائرة المقاتلة الجديدة من الجيل الخامس.

وتم تقديم الطائرة المقاتلة الروسية الجديدة من الجيل الخامس، وهي بمحرك واحد، في معرض الطيران "ماكس" في يوليو/تموز 2021، تحت اسم "تشيك ميت".

وأكد الوزير مانتوروف لـ"سبوتنيك" أن روسيا تعتزم توجيه غالبية طائرات "تشيك ميت" للتصدير نحو الخارج، ولكن هذا لا يعني أن روسيا تنوي جذب استثمارات من الدول الراغبة في شراء هذه الطائرات. ونوه إلى أن روسيا رصدت الاعتمادات اللازمة لتصنيع طائرات "تشيك ميت".

ولا تستبعد روسيا، مع ذلك، إمكانية المساهمة الأجنبية في تمويل تصنيع طائرات "تشيك ميت" الموجهة للتصدير.

وقال مانتوروف إن الكثيرين من الأجانب الراغبين في شراء طائرات "تشيك ميت" عبروا عن رجائهم بأن تكون الطائرات التي يريدونها بمقعدين، وأشار إلى أنه يمكنهم أن يساهموا في تمويل تصنيع الطائرات بمقعدين.

وأكد أن روسيا تعتزم تصنيع طائرات "تشيك ميت" المزمع توريدها للجيش الروسي وجيوش أجنبية، اعتمادا على إمكانياتها المالية الذاتية.