قطر... المشاركة في منتدى "آرميا" يحسن القدرة القتالية للعسكريين

قال رئيس مديرية التدريب العسكري في وزارة الدفاع القطرية، العميد الركن جاسم أحمد محمد المهندي، إن المشاركة في فعاليات منتدى "آرميا" العسكري الدولي، تساعد على تحسين القدرة القتالية للعسكريين القطريين.

وأضاف المهندي أن منتدى "آرميا" ينظم على مستوى عال، وتخطط قطر لمواصلة المشاركة في هذه الفعاليات، لأن المسابقات تساعد على زيادة القدرة القتالية للجنود القطريين.

اختتمت الألعاب العسكرية الدولية لعام 2021، التي أقيمت في الفترة من 22 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/أيلول، بالألعاب النارية الملونة في الحفل الختامي في باتريوت بارك.

وأقيمت فعاليات منتدى "آرميا 2021" العسكري الدولي على أراضي 11 دولة، اعتمادا على الطبيعة الجغراقية والمناخ، شملت كل من روسيا والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا وفيتنام وإيران وقطر وكازاخستان والصين وصربيا وأوزبكستان. وشارك فيها أكثر من 5 آلاف جندي من 277 فريقا من 42 دولة.