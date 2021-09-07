إعلام: ردا على المناورات الروسية... أمريكا تنقل مقاتلات إلى ألاسكا

وقالت "بزنس إنسايدر" إن الولايات المتحدة الأمريكية توطد مواقعها في أهم منطقة استراتيجية يشتد فيها التنافس بين الولايات المتحدة وكل من روسيا والصين.

وذكرت أن الولايات المتحدة اهتمت خلال الحرب الباردة بتنظيم الدفاع الجوي في ولاية ألاسكا حيث تم نشر طائرات حربية ورادارات الإنذار المبكر. وبعد انتهاء المواجهة مع الاتحاد السوفييتي تضاءل اهتمام الولايات المتحدة بهذه المنطقة ليتصاعد من جديد في الفترة الأخيرة حيث أثار "نشاط الطيران الروسي" في ألاسكا قلق البنتاغون الذي رأى أن نشاط الطيران العسكري الروسي في المنطقة بلغ أعلى مستوياته منذ انتهاء الحرب الباردة. وتقوم القوات الجوية الأمريكية أيضا بتكثيف حشودها في المنطقة.

وسوف تحتضن ألاسكا أكبر حشد من المقاتلات من الجيل الخامس عندما يصلها أكثر من 50 مقاتلة من طراز "إف-35" وأكثر من 50 مقاتلة من طراز "إف-22".

وكان الجنرال الأمريكي ديفيد كرام قد أعلن عن قلق القوات الجوية الأمريكية من قيام قاذفات القنابل الاستراتيجية الروسية "تو-95" بالرحلات "الروتينية" عند شواطئ ألاسكا.