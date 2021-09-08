المغرب يسعى للحصول على مروحيات حربية تركية

أشارت تقارير إعلامية إلى رغبة المغرب امتلاك مروحيات حربية متطورة من تركيا.

وبحسب ما نشر موقع "هسبريس" فإن المغرب دخل في مفاوضات مع تركيا منذ العام 2018، لشراء وحدات عديدة من طائرات الهليكوبتر التركية "T129".

إلا أنها تأخرت بسبب عقوبات أمريكية على تركيا نهاية عام 2020.

وبحسب الصحيفة فإن المغرب يتفاوض من أجل شراء 22 مروحية هجومية من تركيا، بالإضافة لصواريخ ومعدات إلكترونية للأجهزة الجديدة.

ومروحية "أتاك" التي يتجاوز طولها 14 مترا وارتفاعها نحو 4 أمتار تستطيع الطيران والمناورة بكفاءة وفعالية في الارتفاعات العالية ودرجات الحرارة المرتفعة وفي أكثر المناخات والمناطق الجغرافية صعوبة.