مقاتلات تابعة لسلاحي الجو الروسي والبيلاروسي تقوم بمناوبة مشتركة للحدود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 10 سبتمبر/أيلول، أن مقاتلات تابعة لسلاحي الجو الروسي والبيلاروسي بدأت أعمال المناوبة المشتركة لخفر الحدود الجوية .

وتنطلق مقاتلات روسية من طراز "سو-30إس إم" نحو السماء لتسيير الدوريات الأمنية الروسية البيلاروسية المشتركة لتأمين حدود دولة الوحدة في غرب بيلاروسيا من مطار بارانوفيتشي في مقاطعة بريست الذي يحتضن مركز التدريب المشترك للقوات الجوية الروسية والبيلاروسية الجاري العمل في إنشائه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطيارين الذين يقومون بأعمال المناوبة مستعدون لتحقيق جميع المهام المطروحة عليهم لاعتراض أهداف جوية معادية وإجبار طائرات تخرق حرمة الحدود على الهبوط.

وفي اليوم نفسه، انطلقت فعاليات التدريب العسكري الاستراتيجي المشترك بين روسيا وبيلاروسيا المعروف باسم "مناورة الغرب 2021" على أراضي روسيا وبيلاروسيا بمشاركة 200 ألف فرد ونحو 80 طائرة ومروحية و760 آلية عسكرية و15 سفينة عسكرية.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن فعاليات "مناورة الغرب 2021" تتضمن لأول مرة الهبوط المظلي لكتيبة كاملة من قوات الإنزال الجوي تضم 30 مركبة قتالية للجنود المظليين من طراز "بي إم دي- 4إم".