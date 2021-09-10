دبابات روسية جديدة تتوجه إلى طاجيكستان

إزاء التطورات الخطيرة في أفغانستان، أقدمت روسيا على تعزيز قاعدتها العسكرية في طاجيكستان المجاورة لهذا البلد.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 10 سبتمبر/أيلول 2021، فإن 30 دبابة جديدة من طراز "تي-72بي3إم" ستصل إلى قاعدة القوات المسلحة الروسية في طاجيكستان قبل نهاية العام.

وأفاد البيان أن الدبابة "تي-72بي3إم" حصلت على محرك جديد ونظام اتصالات "أكفيدوك" المحصن ضد التشويش الإلكتروني، وتحتوي على وسائل حماية حديثة، بينما يتحلى مدفعها بمواصفات فنية محسّنة ويحتوي جهاز تنشينه "سوسنا أو" على جهاز الرؤية الليلية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت ،في 24 أغسطس/آب 2021، عن وصول مجموعة من قواذف صواريخ "كورنيت" إلى قاعدة الجيش الروسي في طاجيكستان، مشيرة إلى أن صاروخ "كورنيت" مخصص لتدمير آليات العدو المدرعة وأهداف جوية بينها طائرات الهليكوبتر وطائرات مسيرة. ويمكنه أن يصيب هدفا يبعد عنه 100 متر إلى 5.5 كيلومتر.