بريطانيا تدرس إمكانية التخلي عن دبابات "أياكس"

قد يتخلى الجيش البريطاني عن استخدام الدبابات الخفيفة "أياكس" بعدما وردت شكاوى من قبل أفراد الطاقم، الذين عانوا من تدهور الصحة أثناء الاختبارات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نصح الأطباء 310 جنديا بعد إجراء المناورات بالتوجه للمساعدة الطبية بسبب إصابات لحقت بهم جراء الضجيج واهتزاز المحرك.

ووفقا لنائب وزير الدفاع البريطاني جيريمي كوين، فقد عانى الجنود خلال التدريبات على متن هذه الدبابة من مشاكل في السمع، في حين شكى البعض الآخر من آلام في المفاصل.

يذكر أن الجيش البريطاني قال في وقت سابق، إنه أوقف مؤقتا تجارب أسطوله الجديد من الدبابات، بعد أن أفادت إحدى الصحف بأن المركبات لا يمكنها السير بأمان بسرعة تزيد عن (32 كم) في الساعة.

Soldiers of the Royal Tank Regiment's AJAX Squadron carry out maintenance on a Challenger 2 main battle tank pic.twitter.com/bXyN6lqwUA — British Army (@BritishArmy) August 18, 2016

ويقول بعض النقاد، إن الدبابات هي عبارة عن "مدرعة خفيفة" لا يمكن أن تصمد أمام المدفعية الثقيلة مشيرين إلى أن الأسلحة على متنها ليست كافية وأن البندقية الموجودة "توقفت عن العمل" خلال التجارب الأجنبية.

ومن المقرر أن تدخل المئات من دبابات "أياكس" المصغرة ضمن معدات الجيش العام، وسيتم تسليم نحو 600 من النظام الكامل إلى وزارة الدفاع قبل عام 2024.