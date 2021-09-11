تدريبات شاقة... عشرات الجنود الهنود يتدربون على سحب دبابة عالقة في الطين... فيديو

غالبًا ما تستخدم الدبابات لسحب دبابات أخرى في حال تعرضها لعطل أو ما شابه، ولكن في بعض الأحيان، عندما يكون من الضروري إنقاذ دبابة تزن عشرات الأطنان عالقة في الطين، لا يمكن استخدام دبابة أخرى لتجنب استعصائها هي الأخرى.

قررت قيادة أحد الأفواج العسكرية في ولاية البنجاب الهندية، التدرب على سحب دبابة "T-90S" لتجنب عنصر المفاجأة المتمثل باستعصاء الدبابة في الطين أثناء المعركة.

تم تثبيت الحبال على الخطافات الأمامية الموجودة على الجزء الأمامي العلوي للدبابة، وتم سحب الدبابة من قبل العشرات من أفراد الفوج.

وتمكن الجنود على الفور من تحريك الدبابة، وقطعوا مسافة كبيرة رغم أن وزن الدبابة يتجاوز الـ 46000 كيلو غرام، بحسب ما ذكر موقع "rg".