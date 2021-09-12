صحيفة أمريكية تعترف بمزايا مقاتلة "كش ملك" الروسية الجديدة

نشرت صحيفة أمريكية تقريرا حول مزايا مقاتلة الجيل الخامس الروسية الجديدة الخفيفة ذات المحرك الواحد "سو – 75 كش ملك"، مشيرا إلى كونها تتفوق على مثيلاتها من المقاتلات الأجنبية الصنع.

وبحسب صحيفة "ذا ناشونال انتيريست" تتمتع مقاتلة "كش ملك" بمواصفات فنية عالية حيث تصل سرعتها إلى 1900 كيلومتر في الساعة، وتنفذ مهام قتالية في دائرة نصف قطرها 1.5 ألف كيلومتر.

وتتميز المقاتلة بقمرة قيادة زجاجية حديثة مماثلة لتلك الموجودة في مقاتلة "سو 57".

كما أشارت الصحيفة إلى قدرة الطائرة الاستيعابية التي تزيد عن سبعة أطنان والقدرة على حمل صواريخ جو- جو "أر في في إم دي" قصيرة المدى وصواريخ "أر في في إس دي" متوسطة المدى، وصواريخ جو- أرض وعدد كبير من القنابل الموجهة وغير الموجهة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بتكلفة 25 - 30 مليون دولار، ستنافس المقاتلة الروسية الحديثة المقاتلة السويدية "ساب غاس - 39 غربين" متعددة الأغراض والمقاتلة الفرنسية "داس سولت دافالت ".

ومن المتوقع أن تقوم مقاتلة "كش ملك" بأول رحلة جوية لها في عام 2023، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال على الطائرة في غضون أربع سنوات. وستظهر في المستقبل، طائرة مسيرة، وربما مقاتلة قائمة على أساس "سو – 75".