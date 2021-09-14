مناورة الغرب 2021: قاذفات قنابل تحقق مهمتها باستخدام حواسيب آلية.. فيديو

وقامت قاذفات قنابل "سو-34" بمهاجمة مراكز قيادة العدو الافتراضي في ميدان رماية "لوجسكي" بمقاطعة لينينغراد.
#Видео Экипажи бомбардировщиков Су-34 #ЗВО нанесли бомбовый удар по объектам условного противника на полигоне Лужский в Ленинградской области https://t.co/o5yy7qUnFN#Минобороны #Запад2021 #Су34 #Самолеты #Учения pic.twitter.com/DvWCrTwS1F— Минобороны России (@mod_russia) September 14, 2021
وسبقت الغارة جولة استطلاعية اكتشفت فيها طائرات استطلاع "سو-24إم إر" أهدافا يجب تدميرها، ونقلت إحداثيات الأهداف الأرضية المكتشفة إلى إحدى وحدات الطيران الحربي عبر قنوات الاتصال المغلقة.
ثم قامت طائرات قاذفة بإلقاء القنابل على أهداف محددة، مستعينة بأحدث منظومة حواسيب آلية.
وفي نفس اليوم نجحت إحدى وحدات المشاة الآلية من الجيش الروسي بتحقيق مهمتها المتعلقة بمكافحة العصابات المسلحة في ريف مدينة بريست البيلاروسية حيث حاصرت البلدة التي احتلتها – افتراضا- مجموعة المسلحين، وهاجمت المسلحين بعد أن رفضوا إلقاء سلاحهم.
#Видео Мотострелки #ЗВО блокировали населенный пункт, захваченный условными террористами, оказавшими им вооруженное сопротивление, в ходе одного из эпизодов учения #Запад2021 https://t.co/7FLrOKUsbL#РоссияБелоруссия #Мотострелки #СовместныеУчения pic.twitter.com/R4sfsToba7— Минобороны России (@mod_russia) September 14, 2021
وساعدتها طائرات الهليكوبتر "مي-24" والمقاتلات القاذفة "سو-25" بقصف مواقع المسلحين، فيما ساعدتها المركبات القتالية "بي إم دي-2" وراجمات الصواريخ النارية "شميل" على تحييد المسلحين وطردهم من البلدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)