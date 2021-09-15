ماذا يحدث في حال توريد صواريخ "إس 500" إلى بيلاروسيا؟

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده طلبت أسلحة بقيمة إجمالية تزيد على مليار دولار من روسيا.

وقال الرئيس البيلاروسي، في معرض حديثه عن نتائج المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده بصدد استيراد طائرات حربية ومنظومات صواريخ "تور-إم2" المضادة للطائرات من روسيا.

واطّلع الرئيس البيلاروسي أثناء لقائه بالرئيس الروسي على إمكانيات السلاح الروسي الجديد للدفاع الجوي "إس-500" الذي يجب أن يستلمه الجيش الروسي قبل نهاية عام 2021 ويُتوقع أن يطلبه الجيش البيلاروسي أيضا.

وفي حال توريد منظومات صواريخ "إس-500" إلى بيلاروسيا، تحقق روسيا مكسبا استراتيجيا، وفقا لـ"ميليتري ووتش"، من خلال الحصول على ما تجمعه منظومات "إس-500" من معلومات استخبارية، مع العلم أن رادارات لـ"إس-500" تقع عند الحدود الغربية لبيلاروسيا، تستطيع أن تضع أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ومنها ألمانيا، تحت مراقبتها.