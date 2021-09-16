روسيا تحقق تقدما على الغرب في اختراع أسلحة العصر

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، قال في تصريحات صحفية، إن روسيا حققت تقدما كبيرا في مجال اختراع الأسلحة فرط الصوتية والأسلحة التي تستند إلى مبادئ فيزيائية جديدة.

والمقصود بالأسلحة فرط الصوتية أولا صواريخ سريعة جدا تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت. أما الأسلحة التي تستند إلى المبادئ الفيزيائية الجديدة فهي آلات صاروخية تعمل بالطاقة النووية.

وقال نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف الذي تحدث للصحفيين في مدينة تيومين التي تحتضن مؤتمرا حول صناعة النفط والغاز، إن روسيا تتقدم الآن على الدول الغربية الرئيسية إلى حد كبير في هذا المجال.

وأشار إلى أن روسيا حققت تقدما كبيرا بعد أن سعت إلى مجاراة الدول الغربية أو سعت إلى اللحاق بها.

وأضاف أن روسيا تخترع الأسلحة الجديدة في سياق مسايرة نزعة استخدام أسلحة الدقة العالية وزيادة الاعتماد على آليات روبوتية خالية من الطاقم البشري.