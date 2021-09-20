الجيش الروسي يكشف عن "أوراق رابحة"

وجاء في مقال نشرته صحيفة القوات المسلحة الأمريكية "ستارز أند سترايبس" أن هذا يعني أن روسيا تواصل البحث عن السبل الجديدة لزيادة قوة جيشها وتعزيز قابليته للاستمرار في ميدان القتال.

من جانبها، رأت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية في روبوت "أوران 9" واحدا من الأوراق الرابحة، التي كشف الجيش الروسي عنها خلال التدريب الاستراتيجي "الغرب 2021".

وخطا الجيش الروسي هذه الخطوة حين استخدم الروبوتات لتوفير الدعم الناري لقواته ولأغراض الاستطلاع والاستخبار وإزالة الألغام ونقل الذخيرة خلال مناورة "الغرب 2021".

وشهد التدريب الاستراتيجي "الغرب 2021" قيام روبوت "أوران 9" المتسلح بالمدفع الآلي عيار 30 ملم والمدفع الرشاش والصواريخ المضادة للدبابات، بتدمير أهداف على بعد 3 كيلومترات بينما قام روبوت "نيريختا"، وهو أصغر حجما، بإطلاق نار المدفع الرشاش وقاذف الرمّانات على أهداف محددة، وقام بنقل الذخيرة في حين قام روبوت "أوران 6" بإزالة ألغام حسبما ذكرته "روسيسكايا غازيتا".

هذا وجرت فعاليات التدريب الاستراتيجي (مناورة الغرب 2021) في الفترة الممتدة ما بين 10 و16 سبتمبر/أيلول الجاري.