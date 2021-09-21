ما هي الغواصات النووية ومن هي الدول التي تمتلكها؟... تعرف أكثر على اتفاقية "أوكاس"

تعدّ الغواصات النووية واحدة من أخطر الآلات الحربية، التي صنعها البشر لأنها تمتلك قدرة غير محدودة على البقاء تحت الماء بما تحمله من صواريخ يمكن لبعضها إحراق مدن بأكملها خلال دقائق معدودة.

ما هي الغواصات النووية؟

ولا تمتلك الغواصات النووية إلا 6 دول في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا وفرنسا والصين الهند وبريطانيا، بحسب تقرير عن الغواصات النووية نشرته صحيفة "ذا برينت" الهندي.

تتميز الغواصات النووية بالقدرة على العمل بواسطة مفاعلات نووية صغيرة مخصصة لتوفير إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل محرك الغواصة وكل الأنشطة الأخرى المتعلقة بطاقمها وهو ما يمنحها قدرة غير محدودة على البقاء تحت سطح الماء.

ولهذا السبب أصبحت الغواصات النووية أخطر الآلات الحربية في العالم، لكن امتلاكها يحتاج إلى قدرات تقنية هائلة تجعلها حكرا على عدد محدود من الدول.

ما هي أنواع الغواصات النووية؟

تتشابه كل أنواع الغواصات النووية في أنها جميعا قادرة على البقاء تحت الماء لفترات غير محدودة، لكن في الأوقات العادية تعود لموانئها إثر انتهاء مهامها الروتينية، التي قد تمتد لعدة أشهر، ويكون السبب الرئيسي في ذلك هو احتياجات الطاقم البشري وعمليات الصيانة الدورية.

لكن من الناحية العسكرية، يتم تقسيم الغواصات النووية إلى 3 فئات تشمل:

الغواصات النووية الهجومية السريعة "إس إس إن".

الغواصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية "إس إس بي إن".

الغواصات النووية الحاملة للصواريخ المجنحة "إس إس جي إن".

ما هي اتفاقية أوكاس؟

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا اتفاقية "أوكاس"، التي ستجعل عدد الدولة المالكة للغواصات النووية هو 7 دول.

وتسمح اتفاقية "أوكاس" للولايات المتحدة وبريطانيا بتوفير الدعم التقني الذي يسمح لأستراليا ببناء 8 غواصات نووية لتصبح الدولة رقم 7 في العالم، التي تمتلك هذا السلاح.

مقارنة بين الأسطولين الصيني والياباني

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك