تحطم مروحية عسكرية في الهند... صور

ونقلت القناة التلفزيونية عن الجيش الهندي، قوله إن "مروحية تابعة للجيش هبطت اضطراريا بالقرب من باتنيتوب. وأصيب الطياران، ويجري إجلاؤهما. ويجري التحقيق في مزيد من التفاصيل".

وبحسب مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قدّم السكان المحليون الإسعافات الأولية للطيارين وأخرجوهم من الطائرة التي سقطت بين الأشجار.

An army helicopter crashed on Tuesday in #JammuandKashmir's #Udhampur district injuring both the pilot and the co-pilot. pic.twitter.com/sk0sk5VQP4 — IANS Tweets (@ians_india) September 21, 2021

لم يتضح بعد ما إذا كان تحطم المروحية مرتبطًا بالعملية الجارية في جامو وكشمير، فيما يتعلق باختراق مجموعة من الإرهابيين في أراضي الهند. تمكنت مجموعة قوامها نحو ستة رجال من التسلل إلى الهند من باكستان، ليل السبت، بحسب مسؤولين في الجيش.

وقال الجيش إن عملية تعقب الكشافة مستمرة وتم تطويق منطقة واسعة واستدعاء تعزيزات.