إطلاق صاروخ سوفيتي في إحدى دول الناتو...فيديو

تعتبر بلغاريا الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي يواصل نظام الصواريخ التكتيكية السوفيتية 9K79 Tochka العمل في جيشها.

وبحسب وزارة الدفاع البلغارية، فإنه تم إجراء تجربة ناجحة للصاروخ في ملعب للتدريب منذ يومين.

وشارك في عملية الإطلاق فرقة من فوج المدفعية الرابع المجهز وتم إطلاق الصاروخ وإصابة الهدف بنجاح.

وأشار نائب قائد القوات البرية العميد نيكولاي كارايفانوف: "لم يطلق الجيش أبدا بشكل سيء من هذه المنظومة". وأضاف: "ما حققوه هو نتيجة عمل طويل وتدريب لا نهاية له".

في الوقت الحالي، لا يزال هناك ما لا يقل عن أربع قاذفات في الخدمة، ومع ذلك، فقد انتهت صلاحية الصواريخ نفسها بالفعل. وكانت نقاط هذه الصواريخ تتوزع في هنغاريا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية وبولندا وتشيكوسلوفاكيا، بحسب ما نقل موقع rg.

وتم إنشاء هذه النقاط في الاتحاد السوفيتي في النصف الأول من السبعينات في مكتب تصميم الهندسة الميكانيكية بإشراف المصمم سيرغي بافلوفيتش إنفينسيبل.

يبلغ وزن صاروخ الإطلاق نحو 2000 كغم، ويزيد وزن الرأس الحربي عن 480 كغم. مدى الطيران الأدنى 15000 متر، والحد الأقصى 70000 متر.

وتصل سرعته القصوى إلى 1100 م / ث.