مقاتلة تعترض طائرة فوق نيويورك

أرسلت القوات الجوية الأمريكية مقاتلة بعد ظهر الثلاثاء لاعتراض طائرة خاصة انتهكت منطقة الحظر الجوي المؤقتة فوق نيويورك، وفقًا لقيادة قوات الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية.

وقالت القيادة على تويتر "اعترضت مقاتلة من طراز إف- 16 طائرة طيران عامة صغيرة ذات محرك واحد انتهكت منطقة محظورة مؤقتة بالقرب من مدينة نيويورك".

#NORAD F-16 fighter aircraft intercepted a small, single engine general aviation aircraft that violated the Temporary Flight Restriction area near #NYC. The aircraft was escorted out of the TFR w/o incident at approx. 2:00 p.m. EDT. #OperationNobleEagle — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) September 21, 2021

وذكر التقرير أن الطائرة خرجت من المنطقة المغلقة دون وقوع حوادث.

تشير القيادة إلى أن الانتهاكات في منطقة حظر الطيران تحدث من وقت لآخر.