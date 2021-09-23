سلاح الجو الأمريكي يبتكر طريقة لزيادة قوة ضرباته الصاروخية... فيديو

ويُفترض أن تزيد الطريقة المبتكرة قوة الضربات الصاروخية الأمريكية.

ويتضمن الأسلوب المبتكر إلقاء حاويات يحوي كل منها مجموعة من الصواريخ، من الطائرة. وقد جربت القوات الجوية الأمريكية الطريقة الجديدة لإطلاق الصواريخ الحربية، في الصيف الماضي، في قاعدة الصواريخ "وايت ساندس" بولاية نيومكسيكو. وتضمنت التجربة إلقاء صواريخ JASSM-ER من طائرات C-17 وEC-130.

وزوّدت القوات الجوية الأمريكية وشركة "لوكهيد مارتين" وسائل الإعلام أخيرا بالفيديو الذي يُظهر كيفية إطلاق الصواريخ داخل الحاويات المبتكرة.

وطُرحت فكرة زيادة قوة الضربات الصاروخية عبر إطلاق المزيد من الصواريخ منذ ما يقل قليلا عن عام. وتم حينئذ اختيار قاذفة القنابل الاستراتيجية "بي-1" لتطبيق الفكرة. ثم استبعد أصحاب الفكرة هذا الخيار لقلة عدد طائرات "بي-1" والبدء بسحبها من الخدمة.