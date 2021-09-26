"تيرميناتور" تغطي عربات مصفحة خلال تدريبات في كازاخستان... فيديو

تم استخدام الأنواع الحديثة الحالية من الأسلحة والمعدات العسكرية في تدريبات الأركان العملياتية والاستراتيجية لأفراد القيادة أوتبانتاو 2021 التي أجريت في كازاخستان.

كما لوحظ في المركز الصحفي لوزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، فإن القوات في الممارسة العملية طبقت تجربة النزاعات المسلحة الأخيرة، ووضعت إجراءات وطرقًا جديدة لإدارة الأعمال القتالية.

على سبيل المثال، كان يتم إجراء الاستطلاع الجوي والأرضي باستمرار. تم نقل النتائج التي تم الحصول عليها من خلال مركز التحكم إلى الطائرات المسيرة، والتي نفذت ضربات بأسلحة عالية الدقة على متنها.

وكانت تعمل على الأرض فرق الدبابات والقوات المؤللة، ودعمتها المدرعة "تيرميناتور".

كانت كازاخستان أول دولة أجنبية تتبنى مثل هذه المركبات القتالية، المصنوعة على هيكل دبابات القتال الرئيسية الروسية تي-90أ.

يقدّر الجيش في هذا البلد إمكاناتها تقديراً عالياً.