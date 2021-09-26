الجيش الهندي يطلب أكثر من 100 دبابة "أرجون"

يوم الخميس الماضي، أفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن وزارة الدفاع الهندية طلبت 118 دبابة قتال رئيسية من طراز Arjun Mk-1A. سيتم تصنيعها في مصنع المركبات الثقيلة (HVF) في أفادي (تشيناي) في ولاية تاميل نادو الهندية.

هذا هو أكبر طلب في السنوات الأخيرة، بقيمة إجمالية تزيد عن 1 مليار دولار.

ظهرت المعلومات الأولى حول الشراء المحتمل لمثل هذه المعدات في منتصف سبتمبر/أيلول من هذا العام. ثم تم نقل إحدى العينات المصنعة سابقًا إلى الجيش. وحضر الحفل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وفقًا لوزارة الدفاع في البلاد، شاركت منظمة البحث والتطوير الدفاعية (DRDO) في إنشاء تعديل جديد. في هذا الإصدار، تمت إضافة 72 وظيفة جديدة، مما أثر بشكل كبير على جميع خصائصها: زيادة القوة النارية، والتنقل والحماية.

نتيجة لذلك، الآن Arjun Mk-1A ، وفقًا لوزارة الدفاع في البلاد، ليس أدنى من المركبات القتالية الحديثة الأخرى في العالم.

في الوقت نفسه، تعرضت الدبابة الهندية، على الرغم من كل مزاياها، لانتقادات بسبب وزنها الزائد - 68000 كغ، مما يحد بشكل كبير من استخدامها القتالي.