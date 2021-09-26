"تي-72" تطلق النار من مكان مخفي... فيديو

أظهرت أطقم الدبابات الروسية طرقًا متقدمة لإجراء العمليات القتالية الدفاعية في ملعب دونغوز للتدريب (منطقة أورينبورغ)، خلال المرحلة النشطة من تدريبات مكافحة الإرهاب "بعثة السلام 2021" لدول منظمة شنغهاي للتعاون.

قامت القوات بمهام تدمير وحدات العدو. في مقطع الفيديو الذي أصدرته وزارة الدفاع الروسية، يمكن أن ترى كيف تتحرك الدبابة القتالية تي-72بي3 من مكان مخفي، وتطلق قذيفة من مدفع 125 ملم على عدو افتراضي، وتتراجع دون انتظار رد النيران.

تخفي بشكل موثوق جميع الإجراءات من المراقبة الجوية تحت غطاء حماية، تدور الدبابة دورة صغيرة، وتتجه إلى المخرج المعد مسبقا، وتستمر في إطلاق النار.

يجري تمرين بعثة السلام 2021 في الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر/أيلول. يقودها قائد قوات المنطقة العسكرية المركزية، العقيد ألكسندر لابين.

يتم تنفيذ مهام مكافحة الإرهاب ويشارك جنود من روسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا.