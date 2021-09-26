اختبارات قاذفة قنابل خفيفة في بيلاروسيا... فيديو

تم اختبار نموذج أولي لقاذفة قنابل يدوية متعددة الأغراض Sapfir في بيلاروسيا. تم إطلاق النار على هدف مصيدة على مسافة 133 متراً.

وقالت اللجنة الصناعية العسكرية الحكومية في جمهورية بيلاروسيا في بيان "كان الغرض من الاختبارات هو فحص المقذوفات الخارجية لجسم القنبلة برأس حربي ومحرك نفاث عادي"، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

للتجربة، تم تركيب قاذفة قنابل Sapfire على آلة خاصة. تم تنفيذ التوجيه ميكانيكيا.

وجاء في الرسالة: "أكدت الاختبارات التي تم إجراؤها الحلول التقنية التي اختارتها المؤسسة، والتي ستتيح إكمال أعمال التطوير كما هو مقرر".

يذكر أنه لأول مرة تم تقديم قاذفة القنابل اليدوية Sapphire في العرض في 9 مايو/أيار 2020 في مينسك. يبلغ طول قاذفة القنابل 750 ملمًا، ووزنها 4.2 كغ. طلقة من عيار 61 ملم لها مدى إطلاق فعال يبلغ 450 مترًا، والتغلغل الطبيعي للدروع الفولاذية المتجانسة لا يقل عن 300 ملم.