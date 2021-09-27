خبير: "إس 500" الروسية بإمكانها القضاء على الصواريخ الأمريكية فرط الصوتية

قال الخبير العسكري، ورئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني إيغور كوروتشينكو، في مقابة مع وكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة ستكون قادرة على نشر صواريخها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في السنوات الخمس المقبلة، لكن روسيا قادرة على تحييد هذا التهديد المحتمل من خلال أنظمة "إس 500".

وأضاف: "الولايات المتحدة تختبر صواريخ تطلق من الجو تفوق سرعتها سرعة الصوت. ووفقًا للتقديرات الأولية، ستكون قادرة على إجراء دورة اختبار كاملة وبدء الإنتاج الضخم لهذه الصواريخ في مطلع السنوات الخمس المقبلة".

وشدد كوروتشينكو على أنه "في هذا الصدد، تحتاج روسيا إلى زيادة المخصصات في إطار أمر الدفاع الحكومي لأنظمة الدفاع الجوي القادرة على اعتراض أهداف هذه الفئة المضمونة، أي أنه من الضروري تسريع توريد أحدث أنظمة الدفاع الجوي من الجيل الخامس "إس 500" للقوات".

وكانت وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (داربا) التابعة للبنتاغون، قد أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة اختبرت بنجاح صاروخًا أسرع بخمس مرات من سرعة الصوت.

الجدير ذكره بأن روسيا تعد حاليًا الدولة الوحيدة في العالم التي لديها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وفي حالة تأهب قصوى، هي "كينجال" و"تسيركون" و"أفانغارد".