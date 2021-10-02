الجيش الروسي يحصل على منظومة دفاع جوي محمولة جديدة

سيحصل الجيش الروسي على نظام صواريخ محمول من الجيل الجديد "ميتكا".

صرح القائد العام للقوات البرية، الجنرال أوليغ ساليوكوف، لصحيفة "كراسنايا زفيزدا"، أن منظومات الدفاع الجوي المحمولة لديها صاروخ برأس موجه مقاوم لجميع أنواع التشويش البصري.

لم يتم الكشف عن الخصائص التكتيكية والتقنية الأخرى لنظام الصواريخ المحمول.

يشار إلى أن الجيش الروسي الأن مسلح بنظام "فيربا" المحمول. تم تصميم المجمع المضاد للطائرات لتدمير الطائرات والمروحيات وكذلك صواريخ كروز والطائرات المسيرة على ارتفاعات من 10 أمتار إلى 4.5 كيلومترات وعلى مسافة 500 متر إلى 6.5 كيلومتر. هذه المؤشرات تتجاوز بشكل كبير قدرات منظومات الدفاع الجوي المحمولة الأجنبية.