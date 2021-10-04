هل تستطيع مقاتلات الجيل الرابع الأمريكية منافسة "سو-57" الروسية؟

تتمتع مقاتلات F-15EX Eagle II و F / A-18 Super Hornet بمجموعة واسعة من القدرات القتالية، ولكنها قد تكون غير فعالة مقارنة بالمنافسين الأكثر تقدمًا من روسيا والصين.

كتبت المجلة الأمريكية The National Interest عن هذا الموضوع.

كما يشير مؤلف المنشور كريس أوزبورن، فإن الطائرات الهجومية الأمريكية من الجيل الرابع F-15EX Eagle II ومقاتلات F / A-18 Super Hornet (Hornet) مجهزة بالعديد من التقنيات المتقدمة...

ويتساءل الكاتب: "ولكن هل يكفي ذلك لمحاربة خصوم أمريكا؟".

ويشير إلى أن مقاتلات Eagle و Hornet المحسّنة اليوم تكمل أسطول مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-35 المتاحة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية.

هذه الطائرات مفيدة في القتال الجوي الحديث، ومع ذلك فإن استمرار وجودها يثير تساؤلات. ما مدى ذكاء بناء مقاتلات متطورة من الجيل الرابع قد تكون غير قادرة على تحمل الطائرات المتقدمة في خدمة خصوم الولايات المتحدة، مثل الروسية سو-57 والصينية Chengdu J-20؟.

على الرغم من التحديث، فإن F-15EX Eagle II و F / A-18 Super Hornet ليستا خفيتان وفعالتان بما يكفي للتنافس على قدم المساواة مع طائرات العدو من الجيل الخامس ومقاومة قدرات أحدث أنظمة الدفاع الجوي: في المقام الأول، إس-400 الروسي.

أشار كريس أوزبورن إلى أن مقاتلات الجيل الرابع كانت فعالة في المعارك ضد عدو متخلف تقنيًا عن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، أنهت طائرات هورنتس بنجاح المهام القتالية في العراق. علاوة على ذلك، لم تنفذ مهام هجومية فحسب، بل قامت أيضًا بمراقبة العدو.

يعتقد المحلل في The National Interest أنه حتى مع معدات الرادار بعيدة المدى المحسنة، فإن F-15EX Eagle II و F / A-18 Super Hornet يمكن أن تكون مفيدة في معركة مع عدو أكثر خطورة.

قال كريس أوزبورن: "يمكن لمقاتلة F-15EX Eagle II أن تكمل وتدعم طائرات F-35 المتقدمة". "ومع ذلك، فإن الجانب المالي لخدمة هذه الطائرات يمكن أن يكون مشكلة خطيرة".

نظرًا للتكاليف الكبيرة لترقية وتصنيع وتشغيل الجيل الرابع من مقاتلات F-15EX Eagle II و F / A-18 Super Hornet، فمن المرجح أن يتساءل كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين عن جدوى تسليما للقوات الجوية والبحرية.