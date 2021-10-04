"كلب الصيد السلوقي"...أمريكا تطارد الغواصات الروسية بفرقة جديدة

أشارت تقارير إعلامية إلى أن البحرية الأمريكية ستبدأ بالبحث عن الغواصات الروسية.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ناشيونال إنتريست"، فإن البحرية الأمريكية ستقوم بهذه المهمة من خلال فرقة خاصة تعرف باسم Greyhound.

وستقوم هذه الفرقة باستخدام مدمرات من فئة Arleigh Burke لتكون جاهزة "لمواجهة التهديدات من موسكو".

وبحسب كاليب لارسون، صاحب المقال في الصحيفة، فإن قدرات أسطول الغواصات الروسي تتزايد باستمرار وتشكل الآن "تهديدا كبيرا" لكل من الساحل الشرقي للولايات المتحدة وأوروبا، مشيرا إلى القلق الخاص للجيش الأمريكي بشأن قدرة الغواصات على التجسس، وكذلك قطع كابلات الاتصالات التي تربط القارات على طول قاع المحيط.

وأشار الكاتب إلى أن "قطع خطوط الاتصال هذه يخلق تهديدا خطيرا لأمن الدول وأوروبا".

ووفقا له، تعتزم فرقة العمل Greyhound ( كلب الصيد السلوقي) الحفاظ على ميزة الولايات المتحدة على روسيا في غرب المحيط الأطلسي. وخلص لارسون إلى أن المدمرات من فئة Arleigh Burke تتمتع بقدرات قوية ضد الغواصات لإنجاز هذه المهمة.