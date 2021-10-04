صحيفة: معركة "سو-30" الهندية و"إف-15" اليابانية توجه "إشارة" للصين

يقول الكاتب نيتين تيكو في صحيفة EurAsian Times تخطط القوات المسلحة للهند واليابان لإجراء مناورات مشتركة. وفي إطار التدريبات، ستجرى "معارك" جوية بين مقاتلات سو-30إم كي أي الهندية وطائرات F-15 اليابانية. وبحسب المحلل، فإن النسخة التصديرية للطائرة الروسية التي يستخدمها سلاح الجو الهندي والطائرة الأمريكية الصنع التي تستخدمها القوات اليابانية متساوية تقريبًا في خصائصها، ولهذا السبب يجب أن يكشف مثل هذا الحدث عمن سيهيمن في الجو.

وقال تيكو إن كلا الطائرتين لديهما ترسانات غنية من الذخيرة المختلفة المصممة للاشتباك مع مجموعة واسعة من الأهداف. كما لفت الانتباه إلى صاروخ BrahMos ، الذي طوره بشكل مشترك متخصصون من روسيا والهند، وهو في ترسانة سو-30 الهندية. وأوضح المحلل أن اليابانيين ليسوا عبثًا مهتمين بالطائرات الهندية، حيث أن هذه الطائرات يستخدمها أيضًا الجيش الصيني، وهو أحد الخصوم الرئيسيين لليابان في المنطقة.

وفقًا للخبير، تريد طوكيو معرفة المزيد عن قدرات سو-30 في حالة حدوث نزاع مسلح مع بكين. ومع ذلك، فإن "المعركة" بين المقاتلات الهندية وطائرة F-15 التابعة للقوات الجوية اليابانية لها أيضًا معنى رمزي.