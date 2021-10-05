بدقة وكفاءة...عناصر من القوات الجزائرية يتدربون على استخدام أحدث رشاش كلاشنيكوف

نفذ عناصر من القوات المسلحة الروسية والجزائرية تدريبات رماية من أحدث بندقية رشاشة من نوع "كلاشنيكوف" ضمن فعاليات أول مناورة مشتركة بين روسيا والجزائر.

وقام المشاركون في التدريب الروسي الجزائري المشترك تمرين الرماية لرشاش كلاشنيكوف "أ كا-12" في ميدان تارسكويه للتدريب القتالي في المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا.

وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن تمرين إطلاق النار باستخدام رشاش كلاشنيكوف 12 أثناء التدريب الروسي الجزائري المشترك استهدف إصابة أهداف ثابتة ومتحركة، حيث تم إطلاق النار من مختلف الوضعيات والمواقع.

ويجري التدريب العسكري الروسي الجزائري المشترك بمشاركة نحو 200 فرد ونحو 40 آلية عسكرية وعدد من الطائرات المسيّرة والطائرات المقاتلة القاذفة التابعة لسلاح الجو الروسي، وتستمر فعالياته حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن رشاش "أ كا-12" صنعته الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف، ودخل الخدمة العسكرية في نهاية عام 2018، ويتميز بالملاءمة العالية للإنسان وكثافة النيران.