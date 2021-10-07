الولايات المتحدة تكشف عن حجم مخزونها النووي

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، في تقرير صادر عن مخزون البلاد من الأسلحة النووية.

وجاء في التقرير العسكري الصادر عن الوزارة أن "المخزون الأمريكي يتكون من 3750 رأسا نوويا حتى سبتمبر/ أيلول 2020.

وأشار التقرير إلى أن المخزون يشمل رؤوسا حربية "نشطة" و"غير نشطة"، مضيفا أن حوالي ألفي رأس حربي إضافي تم سحبها حاليا وتنتظر التفكيك.

وجاء تقرير الكشف، ليعكس سياسة وضعتها الإدارة السابقة لتصنيف حجم المخزون النووي كمعلومات سرية.

وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا معظم الأسلحة النووية في العالم. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن اتحاد العلماء الأمريكيين، وهو مركز أبحاث مقره العاصمة واشنطن، فإن أكثر من 90 في المائة من الرؤوس الحربية النووية العالمية مملوكة من قبل البلدين.