الولايات المتحدة تقدم 6 طوافات عسكرية للجيش اللبناني

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، يوم أمس الأربعاء، عن تسلمها طوافات عسكرية، مقدمة كهبة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الموقع الرسمي التابع للمؤسسة العسكرية اللبنانية "الجيش اللبناني" بيانا قال فيه إن الجيش اللبناني تسلم ست طوافات من نوع "+MD - 530F"، مقدمة هبة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف البيان أن قيادة الجيش أشرفت على عملية تسلم الطوافات في قاعدة بيروت الجوية، بحضور عدد من الضباط وأعضاء من مكتب التعاون الدفاعي في السفارة الأمريكية في لبنان.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت للبنان في وقت سابق، 3 مروحيات من طراز "هيوي 2"، حيث قدرت قيمة المروحيات الثلاث، بأكثر من 32 مليون دولار.