منظمة الأمن الجماعي تنفذ مناورات عسكرية عند حدود أفغانستان

سينفذ عناصر من قوات الدول الأعضاء في منظمة الأمن الجماعي التدريب المشترك "إيشيلون – 2021" في أراضي طاجيكستان عند حدود أفغانستان، في الفترة ما بين 18 و23 أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن المشاركين في مناورة "إيشيلون – 2021" (النسق ــ2021) سيتدربون على إمداد القوات المشاركة في عمليات صد هجوم المجموعات الإرهابية المسلحة ودعمها بما يلزمها لتنفيذ مهامها.

ويفترض التدريب أن تكون المجموعات الإرهابية قد توغلت في أراضي إحدى الدول الأعضاء في منظمة الأمن الجماعي.

وتضم منظمة الأمن الجماعي في عضويتها روسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان وأرمينيا.

وتوجد قاعدة للقوات المسلحة الروسية في أراضي طاجيكستان. وغالبية المشاركين الروس في مناورة "النسق – 2021" عناصر من هذه القاعدة.