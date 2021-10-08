الولايات المتحدة تحدد "الهدف رقم واحد" لقوات الناتو في روسيا

دعا ضابط سابق في الجيش الأمريكي إلى ضرورة اعتبار أحد أسلحة الجيش الروسي بمثابة "الهدف رقم واحد" لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال نشوب الحرب مع روسيا.

وقال برينت إستفود عبر موقع إخباري على شبكة الإنترنت إن راجمة الصواريخ الحارقة "توس – 1 بوراتينو" سلاح في غاية الخطورة يمكنه أن يدمر بالنار قطعة أرض كبيرة تتسع لملعبي كرة القدم.

وادعى الضابط السابق في الجيش الأمريكي أن راجمة الصواريخ "بوراتينو" تخلف في المكان الذي قصفته "سحابة كيميائية تمتص الحياة" من الموجودين فيه.

ولأن راجمة الصواريخ "بوراتينو" تلقى رواجا كبيرا في أسواق العالم وقد اشترتها دول كثيرة، فإن الضابط الأمريكي السابق دعا إلى ضرورة حظر استخدامها لكيلا يقبل المزيد من الدول على شراء منتجات روسيا.