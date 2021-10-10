مزايا محرك الطائرة الروسية الجديدة "أوخوتنيك"

أعلن سيرغي كوزمين، مدير شركة "موتور" أن النسخة الجديدة من الطائرة المسيرة "سو-70" (أوخوتنيك) ستزود بمنفث مسطح، مما يجعل الصواريخ لا تكتشفها، إن هذا الابتكار الجديد فريد من نوعه بالنسبة لصناعة الطائرات المحلية.

وقال على قناة "زفيزدا": "لا توجد الآن طائرة مقاتلة روسية واحدة لديها مثل هذا المنفث، ولكن هذا اتجاه عالمي، في وقت ما في نهاية القرن العشرين، تصنع جميع المقاتلات بمنافث مسطحة. يتم إجراء ذلك للتأكد من أن الطائرة غير مرئية للصواريخ التي تحتوي على رؤوس الأشعة تحت الحمراء والرادار.

وفقًا لكوزمين، سيتم إخفاء المنفث المسطح الجديد تمامًا في بدن الطائرة وستعمل على تقليل لهب المحرك، ولتمويه إضافي من الصواريخ، قام المطورون بتغطية الأجزاء الساخنة بالعناصر الباردة. يتم تجميع المنفث نفسه باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد، حيث يتم تصنيع الأجزاء على طابعة ثلاثية الأبعاد، ثم يتم تجميعها واختبارها على حامل مع أكثر من 200 جهاز استشعار.

وأضاف: "تم تصنيع هذا المنفث باستخدام تقنيات ثلاثية البعد. هذا يسمح لنا بتقليل الوقت والمال بشكل كبير للتصنيع، والتحضير لإنتاج منفث بالحجم الكامل. معظم المنفث مخفي تحت بدن الطائرة، لذا لن ترى الصواريخ المنفث.