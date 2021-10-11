الطائرة الروسية المسيرة الجديدة "أوريون" يمكن التحكم بها من أي مكان في العالم

أعلن المدير العام لشركة "كرونشتاد" أنه يمكن تجهيز أحدث طائرة مسيرة "أوريون" بمحطة قمر صناعي تتيح التحكم في الجهاز من أي مكان في العالم.

وقال لوسائل إعلام روسية: "بناء على طلب العميل، من الممكن تركيب محطة قمر صناعي على هذه الطائرة المسيرة، مما سيسمح بالتحكم في الجهاز وتلقي المعلومات منه من أي مكان في العالم".

وفي وقت سابق، قال في مقابلة مع "زفيزدا" في المنتدى العسكري التقني "أرميا- 2021"، إن شركة "كرونشتاد" تنشئ نظام تحكم موحد للمروحيات والطائرات.

وأضاف أن الشركة قدمت في المنتدى تعديلاً جديدًا لطائرة "أوريون" المسيرة مع محطة قمر صناعي، مما يضمن مدى لهذا المجمع حتى ألف ونصف كيلومتر.