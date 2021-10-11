تزويد "تي-90إس أ" الجزائرية بنظام تحكم تكتيكي ألماني... صور

يصنف الجيش الجزائري في المرتبة الثانية بعد أسطول الهند، بكمية المركبات القتالية من هذا الطراز، حيث يبلغ عددها، وفقًا لمنشورات مرجعية مختلفة، أكثر من ستمائة وحدة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

Modernized T-90 MBT with TacNet Rheinmetall’s Tactical Management System TMS pic.twitter.com/J4FxWVT5gJ — KAD-GHANI (@kad_ghani) October 8, 2021

أثبتت هذه الدبابات الحديثة التي تتمتع بحماية جيدة للدروع وقوة نيران عالية أنها ممتازة أثناء التشغيل في الصحراء في ظروف الحرارة الشديدة والغبار.

إن استخدام مثل هذا النظام عليها، وهو في الواقع نظير عسكري للإنترنت، سيزيد بشكل كبير من قدرات القوات البرية - ستتمكن الوحدات الفرعية والأطقم الفردية من تلقي المعلومات بسرعة في ساحة المعركة، مما سيسهم في التنفيذ الناجح للمهام المحددة.