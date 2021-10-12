روسيا تكمل بناء "قلب" الطائرات العملاقة

وقال جهاز الإعلام التابع لشركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، إن محرك "بي دي-35" مخصص لإنتاج قوة الدفع لطائرات الركاب العملاقة العريضة الجسم، وهو أكبر أحدث محرك روسي الصنع للطائرات. فمثلا، يبلغ طول مروحته أكثر من 3 أمتار.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة إلى أن مولد الغازات هو "قلب" المحرك.

ويمثل مولد الغازات الذي تمت صناعته "قلب" النموذج التجريبي الأول من محرك "بي دي-35". وقد بدئ بإجراء الاختبارات له وفقا للبرنامج المقرر.

ويجب أن ينتج محرك "بي دي-35" 35 طنّا من قوة الدفع. وسيشكل مولد الغازات الذي تمت صناعته له حجر الأساس لمحركات أخرى أيضا تنتج 24 إلى 38 طنا من قوة الدفع.