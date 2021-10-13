روسيا تعمل على زيادة مدى الصواريخ المحمولة على الكتف

أعلن مسؤول صناعي روسي بدء العمل على اختراع منظومة صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف بعيدة المدى.

وكشف بيكخان أوزدويف، مدير صناعة الأسلحة في شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، لوكالة "سبوتنيك" أنهم يعملون الآن على زيادة مدى "صواريخنا المضادة للطائرات المحمولة على الكتف".

ويبلغ مدى الصواريخ المتوفرة حاليًا من هذا النوع 5 إلى 6 كيلومترات.

ومن جانبه قال ألكسندر رومانيوك، المسؤول في شركة "كا. بي. إم" المصنعة للصواريخ المحمولة على الكتف، إن مهندسي الشركة يعملون أيضا على زيادة احتمال إصابة الأهداف الجوية بالصواريخ المحمولة على الكتف، وذلك من خلال زيادة حساسية رؤوس التوجيه الذاتي للصواريخ لكي تقدر الصواريخ على التعامل مع أهداف صغيرة الحجم مثل القنبلة الحرة أو طائرة "درون".

وتنتج شركة "كا. بي. إم" حاليًا نوعين من الصواريخ المحمولة على الكتف، "إيغلا-إس" و"فيرْبا". ويُعتبر الأخير الأكثر فعالية حيث يستطيع التعامل مع أهداف ذات بصمة حرارية ضعيفة مثل طائرة "درون"، ويستطيع إصابة الهدف على بعد 6 كيلومترات وعلى ارتفاع 3.5 كيلومتر.