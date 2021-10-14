"باستيون" تدمر العدو الافتراضي... فيديو

وفقا لقسم دعم المعلومات بالخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية لأسطول البلطيق، تم التخطيط للتمرين. كانت المهمة التدرب على تغيير المواقع ونشر المجمعات في منطقة جديدة بضربة صاروخية ضد عدو افتراضي. شارك في التدريبات أكثر من 50 جنديا وحوالي عشر قطع من المعدات.

وبحسب خطة التمرين، تلقى مركز مراقبة الأسطول معلومات عن مجموعة الهجوم البحرية "العدو" التي تستعد لإطلاق النار على منشآت البنية التحتية الساحلية وسفن الأسطول.

اكتشفت أطقم "باستيون" عدوًا تم محاكاته، ووضعت المجمعات في حالة الاستعداد القتالي في أسرع وقت ممكن ودمرت الأهداف المحاكاة في البحر باستخدام صواريخ كروز، وأطلقت عمليات إطلاق إلكترونية. كما تم التمرين على فحص أداء أنظمة الصواريخ وتحميل وتفريغ أسلحة المجمعات.