الجيش الروسي يحصل على 5 كاسحات جليد

أعلن أندريه يفيموف، نائب رئيس الأركان للوجستيات القوات المسلحة الروسية، أنه من المقرر بناء خمس كاسحات جليد وثلاث مركبات متعددة الأغراض بسعة حمل تبلغ ستة آلاف طن لتسليم البضائع العسكرية في أقصى الشمال بحلول عام 2033 في إطار برنامج تطوير الأسطول الروسي المساعد.

وقال في مائدة مستديرة في مجلس الاتحاد "هذا سيزيد بشكل كبير من قدرة الأسطول المساعد على توصيل البضائع إلى مناطق أقصى الشمال".

في العام الماضي، أعلن القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، أن أحدث كاسحة جليد من مشروع 21180إم "يفباتي كولوفرات" ستصبح جزءًا من البحرية الروسية في عام 2022.

وأشار إفيموف إلى أن ما يصل إلى نصف البضائع المخصصة لاحتياجات الحاميات في أقصى الشمال، والتي يتم تسليمها عن طريق المياه، تمر عبر طريق بحر الشمال.

حصل الأسطول المساعد في عام 2017 على سفينة الخدمات اللوجستية متعددة الوظائف "إلبروس" وكاسحة الجليد "إيليا موروميتس" لتسليم هذه الشحنات.