بعد طول انتظار أمريكا ترد على مبادرة بوتين... كيف كان ردها؟

وقال جيفري ابيرخارد، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المكلف بملف منع الانتشار النووي، لوكالة "سبوتنيك" إن الإدارة الأمريكية ترى أن من الضروري أن تجلي روسيا "صواريخ محظورة" عن أوروبا.

ويجب على روسيا إزالة صواريخ حظرتها الاتفاقية الخاصة بالصواريخ المتوسطة والأقل مدى، وفقا للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي.

وألزمت هذه الاتفاقية طرفيها - الولايات المتحدة وروسيا – بالتخلص من الصواريخ المتوسطة والأقل مدى. وفي عام 2019 بادر الطرف الأمريكي إلى الانسحاب من الاتفاقية. وفي أغسطس/آب من نفس العام أصبحت الاتفاقية لاغية.

ومن أجل وقف التصعيد الذي أعقب الانسحاب الأمريكي من اتفاقية إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى بادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إعلان استعداد بلاده الإحجام عن نشر صواريخ "9إم729" (واشنطن ادعت أن هذه الصواريخ تنتهك اتفاقية إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى ) في شطرها الأوروبي شريطة أن يمتنع حلف شمال الأطلسي عن نشر الصواريخ من هذا النوع في أوروبا.

وطال انتظار رد الطرف الآخر على مبادرة الطرف الروسي حتى يونيو/حزيران 2021 عندما أعلن المشاركون في اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي رفضهم لحظر نشر الصواريخ المتوسطة والأقل مدى في أوروبا بعد إلغاء اتفاقية إزالة الصواريخ من هذا النوع.