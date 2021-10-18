الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورات عسكرية مفاجئة في البحر

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، صباح اليوم الإثنين، عن بدء تمارين ومناورات مفاجئة لسلاح القوات البحرية، وذلك في إطار رفع الجهوزية العسكرية للقتال.

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي،​ ​أفيخاي أدرعي​، على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" قال إلى أنه "بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ في سلاح البحرية، حيث ستشهد الموانئ والشواطئ والمجال البحري تحركات نشطة للقطع البحرية وستسمع أصوات انفجارات".

بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ في سلاح البحرية حيث ستشهد الموانئ والشواطئ والمجال البحري تحركات نشطة للقطع البحرية وستسمع أصوات انفجارات. لقد تم التخطيط للتمرين في خطة التدريبات السنوية ويهدف لرفع جاهزية القوات — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2021

ولفت أدرعي إلى أنه "لقد تم التخطيط للتمرين في خطة التدريبات السنوية، وهو يهدف لرفع جاهزية القوات".