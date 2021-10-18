الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورات عسكرية مفاجئة في البحر

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" قال إلى أنه "بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ في سلاح البحرية، حيث ستشهد الموانئ والشواطئ والمجال البحري تحركات نشطة للقطع البحرية وستسمع أصوات انفجارات".
بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ في سلاح البحرية حيث ستشهد الموانئ والشواطئ والمجال البحري تحركات نشطة للقطع البحرية وستسمع أصوات انفجارات. لقد تم التخطيط للتمرين في خطة التدريبات السنوية ويهدف لرفع جاهزية القوات— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2021
ولفت أدرعي إلى أنه "لقد تم التخطيط للتمرين في خطة التدريبات السنوية، وهو يهدف لرفع جاهزية القوات".
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