لقطات للمرحلة الأولى من التدريبات الروسية المصرية "حماة الصداقة 2021"... فيديو

في إطار التمرين التكتيكي، تم إجراء التدريب الأول، حيث مارس الجنود خلاله إنزالا جويًا دون مظلات، ونزول منحدرات من سطح المبنى على الحبال، وكذلك الهجوم على المبنى.

واقتحمت مظلات روسية ومصرية قرب القاهرة مبنى استولى عليه "الإرهابيون". هذه مجرد واحدة من مراحل التمرين التكتيكي المشترك للمدافعين عن الصداقة 2021.

واحدًا تلو الآخر، ينزل المظليون مستخدمين الحبل من ارتفاع 25 مترًا ويشاركون في المعركة الافتراضية.

أظهر اليوم الأول من التدريب المشترك مستوى عاليا من تدريب المظليين من البلدين. وبعد أن تم إطلاق النار اليوم باستخدام الطلقات الخلبية، فسيتعين على الجنود غدًا إظهار مهاراتهم في الرماية القتالية بالرصاص الحي.