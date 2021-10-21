كلاشنيكوف تعرض الرشاش المحدث "بي بي كا-20" بكل التفاصيل... فيديو

تم عرض نموذج أولي للمدفع الرشاش PPK-20 من مجموعة شركات كلاشنيكوف على الفيديو بالتفصيل الكامل.

يتيح الفيديو رؤية مانع اللهب وسكة بكاتيني وميزات أخرى للسلاح بأدق التفاصيل.

أكد مطورو السلاح أن الخراطيش عيار 9 × 19 مم المستخدمة في PPK-20 يمكنها اختراق الدروع الواقية من الرصاص بحماية من الفئة 3A. معدل إطلاق النار 800 طلقة في الدقيقة. يكفي المخزن لـ 30 طلقة.

من المفترض أن يتم وضع PPK-20 في احتياطي طوارئ محمول للطيارين ويستخدمه الطيارون للدفاع عن النفس بعد قذف أنفسهم.