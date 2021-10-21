ماذا تعرف عن الصواريخ الباليستية البحرية لكوريا الشمالية... صور

تواصل كوريا الشمالية العمل على تطوير الصواريخ الباليستية البحرية، وأجرت يوم الخميس الماضي، تجارب جديدة لمثل هذه الأسلحة.

أشار الخبير العسكري يوري لامين، إلى أنه لا يُعرف حاليًا سوى غواصة واحدة تعمل بالديزل والكهرباء لكوريا الديمقراطية، وهي حاملة صواريخ باليستية. تم بناء هذه الغواصة في عام 2014. تم تسميتها "8.24 Yengun" (أبطال 24 أغسطس). في الغرب، تم تصنيفها على أنها Sinpo-B أو Gorae.

Looks like I was correct regarding the new North Korean submarine launched ballistic missile https://t.co/QFSvCjCIQp



Launched for the Gorae class test submarine (based on these images) pic.twitter.com/aV23k325dU — H I Sutton (@CovertShores) October 19, 2021

على ما يبدو، تم تصميم الغواصة التجريبية وتصنيعها خصيصًا لاختبار الصواريخ الباليتسية البحرية. في عام 2016، تم إطلاق أول صاروخ من طراز "Pukkykson-1" الباليتستي، وبعد ذلك بثلاث سنوات - صواريخ Pukkykson-3 كبيرة الحجم.

حاليًا، تقوم أحواض بناء السفن في كوريا الديمقراطية ببناء غواصات صاروخية أكبر تُعرف باسم Sinpo-C. في ربيع هذا العام، ظهرت معلومات تفيد بأن العمل على الغواصة الرئيسية لهذا المشروع قد اكتملت بالفعل. على الأقل هذا ما تعتقده أجهزة المخابرات الأمريكية والكورية الجنوبية، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

إذا تحدثنا عن الصواريخ الباليستية، فإن المدى الأقصى لـ Pukkykson-1 هو 1200-1300 كيلومتر، Pukkykson-3 يبلغ بالفعل حوالي 1900-2000 كيلومتر.

كما تم عرض صواريخ باليستية أكبر في العروض العسكرية، لكن لم يتم اختبارها بعد.

أما بالنسبة للصاروخ الجديد الذي تم إطلاقه في 19 أكتوبر/تشرين الأول، فيبدو أنه تعديل لصاروخ باليستي أرضي أقصر مدى له القدرة على الطيران في مسار شبه باليستي. هذا السلاح، مخصص أساسًا لضرب أهداف في كوريا الجنوبية واليابان، حسب الخبير.