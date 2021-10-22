الدبابة الأوكرانية "أوبلوت" تصل إلى الولايات المتحدة بتأخير 8 سنوات

تم تسليم دبابة القتال الأوكرانية الرئيسية تي-84 "أوبلوت-إم" إلى الولايات المتحدة، حسب المجلة الأمريكية "ناشيونال إنترست".

أوبلوت الأوكرانية الحديثة هي نسخة عالية التقنية من "تي-80 أو" السوفيتية، تم تطويرها في مكتب تصميم خاركوف. إنها مصممة لضرب الأهداف على الأرض، وكذلك الأهداف الجوية المنخفضة السرعة والمنخفضة العلو، مع توفير حماية ممتازة وقدرة عالية على الحركة للقوات البرية.

الدبابة مسلحة بمدفع أملس عيار 125 ملم ومجهز أيضًا بمحمل أوتوماتيكي. تتميز الدبابة بتصميم تقليدي مع حجرة قيادة أمامية وحجرة قتال في الوسط ومحرك في الخلف. وهي مجهزة بدرع تفاعلي مدمج، والذي يمكنه حماية الدبابة من الرؤوس الحربية الترادفية. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الدبابة بنظام الإجراءات المضادة الكهروضوئية، مما يقلل من احتمالية التعرض للصواريخ المضادة للدبابات.

يذكر أنه تم توقيع عقد توريد "تي-84" (أوبلوت-إم) في عام 2012. وبحسب الوثيقة، كان من المفترض أن تستلم الولايات المتحدة الدبابة في عام 2013، لكن لم يتم الالتزام بالمواعيد النهائية. نما سعر الدبابة من سنة إلى أخرى. نتيجة لذلك، كلّف عملاء الولايات المتحدة 7 ملايين دولار. بالنظر إلى أن تايلاند، التي اشترت أيضًا أوبلوت، دفعت 2 مليون دولار فقط لكل دبابة.