مناورات "حماة الصداقة"... أول إنزال مشترك بين المظليين المصريين والروس

يواصل عناصر من قوات المظلات المصرية تدريباتهم المشتركة مع عناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي صدر في يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول، إن الجنود المظليين الروس والمصريين نفذوا أول إنزال مشترك في إطار التدريب الروسي المصري المشترك "حماة الصداقة 2021".

ونفذوا الإنزال من طائرات تابعة لسلاح الجو المصري من طراز "كاسا سي-295" حلقت على ارتفاع يزيد على 3500 متر.

وتمكنوا لدى وصولهم إلى الأرض من تدمير مركز الاتصال الافتراضي التابع لإحدى المجموعات المسلحة. وتم تدميره بعد تلغيمه وتفجير المتفجرات المزروعة.

ثم تدربوا على تحرير المدينة الافتراضية من المسلحين.

ومن المقرر أن يستمر التدريب المصري الروسي المشترك لعناصر قوات المظلات حتى 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

يذكر أن المرحلة التمهيدية من التدريب الذي يقام في منطقة التدريب الخاصة بقيادة قوات المظلات المصرية، تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية بهدف التعرف على ‏الخبرات القتالية والعمل على توحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الدولتين.