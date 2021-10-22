بعد اقتراب بوارج روسية وصينية... اليابان تطلق مقاتلات حربية

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن نائب المدير العام للحكومة اليابانية، يسيهيكو إيسيدزاكي، أبلغ في مؤتمر صحفي، أن الحادث وقع عندما اقتربت بارجتان حربيتان روسية وصينية من جزيرة سوميسو اليابانية، بينما اقتربت 5 بوارج أخرى من جزيرة هونسو، وانطلقت منها مروحيتان صينية وروسية.

وإزاء ذلك اضطرت اليابان إلى توجيه تحذير من خلال إطلاق طائرات مقاتلة، وفقا لنائب مدير عام الحكومة اليابانية.

وأجرت روسيا والصين مناورات "التعاون البحري" في بحر اليابان، في الفترة 14 – 18 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.